Кудрин призвал срочно спасать мужчин в России

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Санкт-Петербург, 2 июня. Экс-министр финансов Алексей Кудрин на полях ПМЭФ призвал к спасению мужского населения России. По его мнению, расходы на здравоохранение в стране должны возрасти, тогда власти смогут повысить качество жизни населения и снизить показатель смертности людей трудоспособного возраста. 80% из них – мужчины, подчеркнул Кудрин.

Увеличить расходы на здравоохранение, по словам Кудрина, необходимо просто в силу старения населения. «В минувшем году у нас в трудоспособном возрасте умерло 450 тыс. человек, 80% из них – мужчины, если мы не вложимся в это – надо спасать мужчин в общем… Мы боремся за численность населения, за рождаемость, а потом не доучиваем… и мы должны спасать и сохранять людей в трудоспособном возрасте», —пояснил он.

Расходы в объеме 2,3-2,5% ВВП, как подчеркнул Кудрин, нужно направить в первую очередь образование и здравоохранение.

