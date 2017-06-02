Сечин рассказал, как переход на электромобили отразится на нефтяном рынке

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Санкт-Петербург, 2 июня. Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что рынок электромобилей является хорошим важным примером для нефтяной отрасли. По его мнению, в перспективе они займут место на рынке.

Так, Сечин считает, что переход на электромобили не приведет к снижению потребления нефти.

«Нужно будет пересматривать подходы к переработке. В 2020–30 годах нужно будет построит заводы по производству аккумуляторов мощностью в 15 раз превосходящих нынешние», — сказал Сечин в кулуарах ПМЭФ.

Напомним, ранее генеральный директор ПАО «Российские сети» Олег Бударгин, генеральный директор ЗАО «РЕНО РОССИЯ» Андрей Панков и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписали на ПМЭФ соглашение о развитии электрического транспорта в Северной столице.