Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
МЭР: Заключен контракт с Ираном на поставку в РФ 100 тысяч баррелей нефти в сутки

МЭР: Заключен контракт с Ираном на поставку в РФ 100 тысяч баррелей нефти в сутки

11:41  2 Июня 2017
50

МЭР: Заключен контракт с Ираном на поставку в РФ 100 тысяч баррелей нефти в сутки

Санкт-Петербург, 2 июня. Подписан договор о поставке нефти из Ирана в Россию. Согласно документу, в сутки в РФ будет поступать 100 тысяч баррелей.

Контракт был заключен в рамках международного экономического форума, второй день которого начался в Петербурге. Об этом рассказал журналистам российский министр энергетики Александр Новак.

«Документ был подписан, вносили изменения и подписали», — сказал глава МЭР.

МЭР: Заключен контракт с Ираном на поставку в РФ 100 тысяч баррелей нефти в сутки

По его словам, изменения, которые внесли в документ перед окончательным его принятием, носят технический и ценовой характер. 

#новак
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть