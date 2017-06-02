МЭР: Заключен контракт с Ираном на поставку в РФ 100 тысяч баррелей нефти в сутки

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 2 июня. Подписан договор о поставке нефти из Ирана в Россию. Согласно документу, в сутки в РФ будет поступать 100 тысяч баррелей.

Контракт был заключен в рамках международного экономического форума, второй день которого начался в Петербурге. Об этом рассказал журналистам российский министр энергетики Александр Новак.

«Документ был подписан, вносили изменения и подписали», — сказал глава МЭР.

По его словам, изменения, которые внесли в документ перед окончательным его принятием, носят технический и ценовой характер.