Сечин: Период низких цен на нефть пришел надолго

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Санкт-Петербург, 2 июня. Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что за последние годы нефтяная отрасль пережила сильнейшие потрясения.

По его словам, 50 долларов за бочку нефти — это полезно для российских компаний, однако на сегодняшний день рынок не устойчивый.

«Договоренность ОПЕК — это передышка, но не системная мера», — отметил он на полях ПМЭФ-2017.

Сечин также добавил, что, по оценкам экспертов, за последний месяц суммарная добыча стран вне ОПЕК выросла на 450 тысяч баррелей, но период низких нефтяных цен пришел надолго.