Сечин: Период низких цен на нефть пришел надолго
Санкт-Петербург, 2 июня. Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что за последние годы нефтяная отрасль пережила сильнейшие потрясения.
По его словам, 50 долларов за бочку нефти — это полезно для российских компаний, однако на сегодняшний день рынок не устойчивый.
«Договоренность ОПЕК — это передышка, но не системная мера», — отметил он на полях ПМЭФ-2017.
Сечин также добавил, что, по оценкам экспертов, за последний месяц суммарная добыча стран вне ОПЕК выросла на 450 тысяч баррелей, но период низких нефтяных цен пришел надолго.
«Аналитики рассматривают сценарии с ценами в 50, 40 и даже 30 долларов за баррель», — подчеркнул он.