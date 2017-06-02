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Экономика
Сечин: Период низких цен на нефть пришел надолго

Сечин: Период низких цен на нефть пришел надолго

10:02  2 Июня 2017
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Сечин: Период низких цен на нефть пришел надолго

Санкт-Петербург, 2 июня. Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что за последние годы нефтяная отрасль пережила сильнейшие потрясения. 

По его словам, 50 долларов за бочку нефти — это полезно для российских компаний, однако на сегодняшний день рынок не устойчивый. 

«Договоренность ОПЕК — это передышка, но не системная мера», — отметил он на полях ПМЭФ-2017. 

Сечин также добавил, что, по оценкам экспертов, за последний месяц суммарная добыча стран вне ОПЕК  выросла на 450 тысяч баррелей, но период низких нефтяных цен пришел надолго.

«Аналитики рассматривают сценарии с ценами в 50, 40 и даже 30 долларов за баррель», — подчеркнул он. 

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Дана Балан
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