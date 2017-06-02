Госдума может запретить больницам оказывать платные услуги

В Избранное

Скопировать

Москва, 2 июня. Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы России по охране здоровья Федот Тумусов собирается внести на рассмотрение депутатов законопроект, согласно которому запрещается государственным и муниципальным медицинским организациям устанавливать коммерческие прайс-листы за оказанные услуги.

По его словам, если этого не сделать (не запретить оказывать платные услуги — Прим.ред.), у пациентов будут проблемы с записью к докторам.

Сегодня врач может принять больного через неделю после обращения, в лучшем случае, а если заплатить за прием, то можно попасть к доктору моментально, возмущается он.

Из разработанного парламентарием законопроекта следует, что платные медицинские услуги смогут оказывать только частные клиники, сообщает «Парламентская газета».

Тумусов отметил, что документ поступит в Госдуму в этом месяце.