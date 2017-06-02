Рябков о новых санкциях США: Москва встретила их с негодованием

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Москва, 2 июня. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о реакции властей РФ на решение Вашингтона ввести новые санкции в отношении юридических и физических лиц КНДР и России в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна. По его словам, Москва с чувством негодования встретила информацию о санкциях.

Как отметил замглавы МИД России, в своем ответе Вашингтону Москва на новые ограничительные меры будет стремиться не загонять отношения совсем в тупик. Рябков добавил, что поступки новой администрации Соединенных Штатов не способствуют решению задачи по нормализации двустороннего диалога.

Напомним, ранее сообщалось, что американская сторона испытывает дефицит конструктивных идей относительно того, как выстраивать отношения с Россией.