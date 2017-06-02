Новороссия сегодня: антитеррор в ДНР, зеленые технологии в ЛНР, Киев «размывает» «Минск»

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Донбасс, 2 июня. Тревожное спокойствие на линии разграничения. ВСУ бегут и убивают друг друга. Теракт в ЛНР. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Затишье перед бурей

В течение всего дня 1 июня украинские силовики в целом придерживались режима перемирия, заявили в командовании ВС ДНР. Тем не менее, по информации разведки ДНР, после прекращения перемирия, украинская сторона планирует перейти к наступательным действиям, одновременно используя тактику отвлечения от основного объекта путем проведения череды диверсий и террористических актов.

В связи с этим руководством республики предприняты повышенные меры боеготовности. Особо стоить отметить факт проведения в подразделениях ВС республики совместно с подразделениями МГБ и МВД ДНР комплекса практических мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности военных и административных объектов Донецкой народной республики.

В свою очередь ЛНР фиксирует усиление позиций украинских силовиков прибытием дюжины САУ в район села Крымское. Ближе к вечеру в МГБ ЛНР сообщили о подрыве ЛЭП в Лутугинском районе. Всего было заложено два взрывных устройства, одно из них не сработало. Предварительно инцидент квалифицируется как теракт.

Также представитель луганского командования привел данные разведки о небоевых потерях в рядах ВСУ в зоне ответственности НМ ЛНР. За последние дни они составили три человека погибшими и двое ранеными.

В свою очередь в Донецке заместитель командующего корпусом ВС ДНР Эдуард Басурин привел данные по правонарушениям в ВСУ. Так, за неделю зафиксированы 59 случаев дезертирства, хищения имущества и оружия, два убийства, три случая смерти от наркотического и алкогольного опьянения.

ЛНР приветствует зеленые технологии

В Луганске сообщили о масштабных планах по созданию мусороперерабатывающего завода. Минэкономразвития республики совместно с администрациями городов и районов разрабатывают проект создания такого предприятия. В Луганске заявляют также и о том, что нашли потенциального инвестора из России, имя которого пока не разглашается.

Как отмечают в Минэкономики ЛНР, дело осталось за малым — убедить инвестора вложить деньги в проект и построить завод.

ДНР восстанавливает школы, разрушенные украинскими силовиками

Власти республики провели полный капремонт двух школ, которые летом-осенью 2014 года были на грани уничтожения. Это двухэтажная школа в селе Многополье Амвросиевского района и Донецкая специальная общеобразовательная школа-интернат №19 — единственная в регионе школа для глухих детей. Здесь обучаются и проживают дети из Донецка, Енакиево, Тореза, и других городов Донбасса, в том числе и с территории временно подконтрольной Украине, сообщает пресс-служба Минстрой ДНР.

«Апгрэйд» «Минска»

Бывший представитель Украины в трехсторонней группе заявил о необходимости изменения «нормандского формата» и введения так называемого «Минск+». А расширить минский формат украинская сторона пытается за счет включения в повестку дня встреч вопросы внутренней региональной проблематики Украины и вопросы европейской безопасности.

При этом как неоднократно заявляли ранее участники минских переговоров с украинской стороны, каждый поднятый вопрос порождает массу дополнительных вопросов и проблем. Но, несмотря на такие формулировки, Украина все же пытается размыть основные вопросы минских переговоров, тем самым отдаляя итак не скорые перспективы выполнения последних. В очередной раз киевская власть демонстрирует полную неготовность и неспособность выполнять взятые на себя обязательства.