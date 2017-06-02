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Общество
Жители 70 московских пятиэтажек проголосовали против их сноса

Жители 70 московских пятиэтажек проголосовали против их сноса

9:53  2 Июня 2017
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Жители 70 московских пятиэтажек проголосовали против их сноса

Москва, 2 июня. Жители 70 московских пятиэтажек по состоянию на 1 июня проголосовали против участия в программе реновации. По вопросу сноса пятиэтажных домов высказалась уже почти половина включенных в предварительный перечень квартир.

«Из 167 домов, где по вопросу реновации высказалось не менее 50% граждан, за выход из программы проголосовало 67 домов. Еще у нас есть три дома, которые проголосовали по протоколам, итого сегодня мы имеем 70 домов», — сообщил представитель общественного штаба по контролю за реновацией Павел Данилин.

Жители 70 московских пятиэтажек проголосовали против их сноса

Еще один представитель штаба Александр Козлов добавил, что в голосовании участвовали 47% квартир, включенных в список, передает «Интерфакс-Недвижимость».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что воздержавшиеся от голосования москвичи не смогут повлиять на итоги опроса по реновации. Он также напомнил, что «молчуны» считаются проголосовавшими за снос пятиэтажек.

Алексей Громов
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