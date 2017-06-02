Жители 70 московских пятиэтажек проголосовали против их сноса

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Москва, 2 июня. Жители 70 московских пятиэтажек по состоянию на 1 июня проголосовали против участия в программе реновации. По вопросу сноса пятиэтажных домов высказалась уже почти половина включенных в предварительный перечень квартир.

«Из 167 домов, где по вопросу реновации высказалось не менее 50% граждан, за выход из программы проголосовало 67 домов. Еще у нас есть три дома, которые проголосовали по протоколам, итого сегодня мы имеем 70 домов», — сообщил представитель общественного штаба по контролю за реновацией Павел Данилин.

Еще один представитель штаба Александр Козлов добавил, что в голосовании участвовали 47% квартир, включенных в список, передает «Интерфакс-Недвижимость».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что воздержавшиеся от голосования москвичи не смогут повлиять на итоги опроса по реновации. Он также напомнил, что «молчуны» считаются проголосовавшими за снос пятиэтажек.