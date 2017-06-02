Силуанов посетовал на нехватку буйных реформатов в России

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 2 июня. Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что российской экономике не хватает «буйных реформаторов». Только такие люди, способные генерировать реформы, не ждущие команд сверху, могут способствовать позитивным изменениям в этой сфере, заявил он.

По его мнению, в России многие воспринимают реформы как дополнительные ресурсы: «если дали ресурсы, будут реформы». Однако, как подчеркнул Силуанов, такой подход не может лечь в основу следующей команды.

«Потому что нужны такие, знаете... буйных мало. Это такие люди, которые генерировали бы сами реформы и не ждали, действительно, команд сверху», — добавил он.

Министр также сообщил, что одной из главных задач, которые сейчас стоят перед Минфином – это приведение бюджета к сбалансированности. Сейчас ведомство готовит трехлетний план. «Задача, которую я вижу, — это приведение бюджета к состоянию сбалансированности», — подчеркнул Силуанов.

