Новак рассказал, когда в Крыму запустят первые блоки ТЭС

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 2 июня. Министр энергетики РФ Александр Новак в рамках ПМЭФ сообщил, что запуск первых блоков Симферопольской и Севастопольской ТЭС в Крыму намечен на начало 2018 года.

«Мы рассчитываем, что первые два блока будут введены уже в 2018 году. Ближе к началу 2018 года», — заявил он в интервью РИА Новости.

Ранее Новак поручил ускорить строительство теплоэлектростанции в Симферополе, чтобы не допустить отставания от графика. Обе ТЭС мощностью по 470 МВт будут иметь по два энергоблока.