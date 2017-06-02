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Общество
Новак рассказал, когда в Крыму запустят первые блоки ТЭС

Новак рассказал, когда в Крыму запустят первые блоки ТЭС

10:00  2 Июня 2017
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Новак рассказал, когда в Крыму запустят первые блоки ТЭС

Санкт-Петербург, 2 июня. Министр энергетики РФ Александр Новак в рамках ПМЭФ сообщил, что запуск первых блоков Симферопольской и Севастопольской ТЭС в Крыму намечен на начало 2018 года.

«Мы рассчитываем, что первые два блока будут введены уже в 2018 году. Ближе к началу 2018 года»,  — заявил он в интервью РИА Новости.

Новак рассказал, когда в Крыму запустят первые блоки ТЭС

Ранее Новак поручил ускорить строительство теплоэлектростанции в Симферополе, чтобы не допустить отставания от графика. Обе ТЭС мощностью по 470 МВт будут иметь по два энергоблока.

Алексей Громов
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