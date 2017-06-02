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Происшествия
Житель Ленобласти нашел на свалке кости, скрепленные проволокой

Житель Ленобласти нашел на свалке кости, скрепленные проволокой

9:42  2 Июня 2017
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Житель Ленобласти нашел на свалке кости, скрепленные проволокой

Санкт-Петербург, 2 июня. Полиция Ленинградской области проводит проверку по факту обнаружения костей, скрепленных проволокой, возле мусорного бака в поселке Металлострой.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, накануне поздно вечером в полицию поступило сообщение о том, что житель поселка Металлострой, 1983 года рождения, у дома №14 по улице Школьная около мусорного контейнера обнаружил фрагменты костей. При этом, как уточнили в полиции, кости были скреплены металлической проволокой.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

#ленобласть #происшествия #преступление
Олеся Волкова
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