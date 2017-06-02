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Происшествия
Пропавшие в День защиты детей мальчики найдены мертвыми под Иркутском

Пропавшие в День защиты детей мальчики найдены мертвыми под Иркутском

10:17  2 Июня 2017
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Пропавшие в День защиты детей мальчики найдены мертвыми под Иркутском

Иркутск, 2 июня. Следователи Иркутской области выясняют обстоятельства гибели двух мальчиков 9 и 10 лет. Накануне они бесследно пропали в Усть-Удинском районе в деревне Ключи. По факту их исчезновения было возбуждено дело по статье «Убийство малолетних».

В день исчезновения детей в двух километрах от деревни на берегу Братского водохранилища местные жители обнаружили детские тапочки и перевернутую лодку. Это сразу определило местность для поиска. Прибывшая следственно-оперативная группа с помощью сотрудников полиции, МЧС и добровольцев из местных жителей смогла обнаружить тела несовершеннолетних.

Пропавшие в День защиты детей мальчики найдены мертвыми под Иркутском

«В вечернее время в Братском водохранилище были обнаружены тела двух пропавших. Каких-либо следов насильственной смерти не обнаружено. Известно, что мальчики воспитывались в благополучных семьях и на учете в ПДН не состояли», — сообщили в СУ СК по Иркутской области.

Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели ребят. Одна из основных версий – утонули при несчастном случае.

Алексей Громов
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