Донбасс: в ДНР огнем ВСУ поврежден дом

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Донецк, 2 июня. ВСУ утром в пятницу обстреляли село Луково Тельмановского района ДНР, поврежден дом, горит здание сельхозпредприятия, сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики.

Обстрел села Луково Тельмановского района украинские силовики начали в 05.40 утра. Прямым попаданием оказался поврежден дом по улице Советская, 1а. Помимо этого, на одном из сельхозпредприятий горит тракторная бригада.

Как сообщает Донецкое агентство новостей, ВСУ вели огонь из минометов калибра 120 мм. Ожидается, что на местах обстрелов проведут инспекцию офицеры Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и наблюдатели миссии ОБСЕ.