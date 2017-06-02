Шквалистый ветер надвигается на Петербург и Ленобласть

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Санкт-Петербург, 2 июня. МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге и Ленинградской области. В пятницу в Северной столице скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду. Кроме того, в первой половине дня также ожидается сильный дождь.

Как сообщают в главном управлении МЧС, сегодня в Ленинградской области повышается вероятность падения деревьев и слабо укрепленных конструкций, в результате чего могут пострадать люди, а также получить повреждения объекты экономики, автомобили и жилой фонд, передает «Комсомольская правда — Петербург».

Напомним, ранее Центральный региональный центр (ЦРЦ) МЧС опубликовал штормовое предупреждение для 14 регионов Центрального и Приволжского федеральных округов.