Распил по-американски: зачем США самый дорогой авианосец в мире

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‍Военно-морские силы Соединенных Штатов получили новейший авианосец USS Gerald Ford. Об этом говорится в заявлении пресс-службы американских ВМС. Таким образом, американские военно-морские силы получили на вооружение самый дорогой военный авианосец на планете. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с военным экспертом о новейшем американском корабле и его запредельной цене.

Конечная стоимость нового авианосца составляет 12 миллиардов долларов США. Корабль был заложен еще в 2009 году на верфи города Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния.

По данным американских средств массовой информации, он должен был быть достроен и передан флоту Соединенных Штатов еще в прошлом году. Однако его ввод в боевой строй произошел с серьезным опозданием — на 15 месяцев.

Стоит отметить, что USS Gerald Ford стал первым новым авианосцем ‍Военно-морских сил США с 2009 года, когда американский флот получил USS George Bush. Нужно заметить, что одновременно он станет первым атомным авианосцем нового одноименного типа. Предполагается, что авианосцы подобного класса должны будут заменить в американском флоте корабли типа Nimitz.

Сообщается, что во время передачи корабля ВМС США на церемонии присутствовали представители командования флота и его проектировщики. Ожидается, что к 2020 году он будет полностью готов к выполнению своих функций.

Отметим, что приемочные испытания заняли три дня, в ходе которых экипаж корабля показал все возможности авианосца по проведению военных операций в открытом море. Было проведено более 500 демонстраций и инспекций корпуса корабля, механических и электрических систем.

В настоящий момент уже заложен еще один авианосец той же серии — «Джон Ф. Кеннеди» (CVN-79), в августе 2015 года заложили его киль. Более того, в мае 2016 года была оформлена сделка по постройке следующего авианосца CVN-80 «Энтерпрайз».

Сохранив общую конструкцию корпуса Nimitz, эти корабли должны полностью превосходить своих предшественников по техническим возможностям. Так, например, на авианосце была установлена новая система боевого управления, значительно вырос размер взлетно-посадочной палубы, что позволяет увеличить количество самолетов на 20%.

USS Gerald Ford был назван в честь 38-го президента Соединенных Штатов Джеральда Форда — единственного главы американского государства, который не был избран на выборах, а вступил в свою должность после отставки Ричарда Никсона.

Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков отметил в комментарии ФАН, что развитие военной техники имеет и общие с гражданскими отраслями закономерности, и свои особенности. Специфика рынка вооружений такова, что объективные трудности усиливаются за счет монополизма производителей и их тесной связи с властями.

«Строительство военных кораблей не является исключением. Авианосцы уже более полувека активно эксплуатируется морскими державами, но ударные корабли этого типа остаются единичными изделиями. Это следствие мирного времени по сравнению с годами той же Второй мировой войны, когда потребность в вооружении заставила экономики воюющих стран перейти к серийному производству военной техники. Оно намного удешевляло затраты на изготовление и позволяло ей быстро развиваться. Переход к стадии холодной войны, когда главными стали средства доставки ядерных вооружений и концепция взаимного сдерживания, сделал бессмысленным масштабное производство авианосцев. Они остались важным средством геополитического влияния, являясь показателем престижа, удобным средством демонстрации военной мощи в самых разных точках планеты и необходимым оружием в рамках военной стратегии США», — пояснил Простаков.

По словам военного эксперта, стоимость только что спущенного на воду американского авианосца подтверждает общую тенденцию: цена на новое оружие в условиях отсутствия острой в нем необходимости и «поштучного», практически эксклюзивного производства никак не может быть низкой. Это касается и авиации, и ракетной техники, и судостроения.