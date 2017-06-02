Новости ДНР и ЛНР: Донецк скорбит, ВСУ обстреляли Донбасс, Луганск вспоминает жертв авиаудара Киева

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Новороссия, 2 июня. Украинские силовики нарушили перемирие обстрелом прифронтовых территорий ДНР и ЛНР, в республиках Новороссии почтили память погибших детей, третья годовщина авиаудара по Луганску.

Последние новости Донецкой и Луганской республики — в обзоре Федерального агентства новостей.

ВСУ атаковали прифронтовые села Донбасса

Вооруженные силы Украины с самого утра возобновили атаки по территории Донецкой народной республики. Как сообщает ДАН со ссылкой на оперативное командование, в 05.40 киевские силовики начали обстрел села Луково Тельмановского района. Источник в командовании отметил, что в результате обстрелов был поврежден один из домов, «на одном из сельскохозяйственных предприятий горит тракторная бригада».

По предварительным данным, силовики применяла минометы 120-мм калибра. Отмечается, что офицеры Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и международные наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ планируют провести инспекцию на месте атаки.

В ЛНР украинские силовики за минувшие сутки трижды обстреляли прифронтовые территории республики.

По данным Народной милиции, огонь велся сразу с нескольких позиций ВСУ. В оборонном ведомстве республики уточнили, что силовики применяли стрелковое оружие, минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые, автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.

Отмечается, что с полуночи 1 июня в Донбассе действует перемирие — вовлеченные в конфликт стороны договорились о полном бессрочном прекращении огня вдоль линии соприкосновения.

День памяти жертв авиаудара по Луганску

Председатель Народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко выразил соболезнование жителям Луганской народной республики в третью годовщину авиаудара ВСУ по Луганску, сообщает ЛуганскИнформЦентр.

«Циничная и бессмысленная атака на тогда еще мирный город свидетельствовала об откровенном нежелании киевских властей идти по мирному пути, — говорится в сообщении главы Народного совета. Дегтяренко подчеркнул, что 2 июня 2014 года навсегда сознание всех жителей Луганщины перевернулось, потому что люди поняли — началась война.

Напомним, что 2 июня 2014 года боевая авиация ВСУ нанесла удар по зданию Луганской областной государственной администрации, в результате чего погибли восемь мирных жителей и десятки получили ранения.

Владимир Дегтяренко подчеркнул, что это военное преступление и рано или поздно виновные понесут наказание. Он добавил, что в этом мире нет ничего ценнее человеческой жизни.

В третью годовщину трагедии очевидцы делятся своими воспоминаниями о том страшном дне.

Как рассказала Виктория Куделя, в день атаки военной авиации ВСУ она вместе с подругой гуляла возле здания обладминистрации. Пока женщины болтали и ждали сына Виктории, который пошел встречать свою девушку, они увидели самолет. «Я сказала, Галюся, пошли отсюда — здесь страшно», — рассказала луганчанка. Она добавила, что удар нанес второй самолет, и единственное, что она помнит, как очнулась, а «перед глазами был песок». «А вокруг везде тела лежат. Галя еще разговаривала, но до больницы ее живой уже не довезли», — вспоминает она.

Женщина также рассказала, что врачи, в буквальным смысле, собирали ее по частям: одна рука фактически была оторвана – пришлось вставлять пластины, она потеряла три с половиной литра крови, и врачи несколько раз диагностировали ей клиническую смерть. Кроме того, как рассказала Виктория, 9 августа ВСУ уничтожили ее дом.

Вспоминая погибших детей Новороссии

В республиках Новороссии почтили память погибших на войне детей. 1 июня в Донецке, Макеевке, Горловке, Докучаевске и в других городах и районах ДНР прошла акция «Ангелы». Сотни людей собрались в столичном парке и выпустили в небо белые фонарики, символизирующие детские души. Жители Луганска запустили в небо 33 небесных фонарика в детском парке имени Щорса.

Акцию «Ангелы» поддержали жители Южной Осетии, Италии, Греции, Сербии, Финляндии и Германии.

По словам немецкого депутата партии die Linke Андреаса Маурера, «многие родители отдали жизнь, защищая своих детей». «Каждый день идет война, обстрелы школ, детских садов, больниц. И делается это специально — чтобы убить, ранить, сделать жизнь невозможной», — цитирует слова немецкого парламентария ДАН.