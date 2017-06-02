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Политика
Путин: Следить за союзниками неприлично

Путин: Следить за союзниками неприлично

10:00  2 Июня 2017
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Путин

Москва, 2 июня. Российский лидер Владимир Путин в интервью известному режиссеру Оливеру Стоуну для его киноленты заявил, что слежка специальных служб одной страны за союзниками выглядит неприличной и контрпродуктивной. Об этом передает The Hollywood Reporter.

Стоун попросил Путина дать оценку эффективности разведывательной деятельности российских спецслужб.

Как отметил российский президент, спецслужбы работают хорошо и только в рамках действующего законодательства. Кроме того, Путин решительно подчеркнул, что следить за союзниками все-таки не надо, потому что из-за этого может пропасть доверие.

«Все-таки следить за своими союзниками, если вы действительно считаете их своими союзниками, а не вассалами, это неприлично», — резюмировал президент РФ.

Ранее Путин рассказал о своем отношении к бывшему сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену. 

#путин #россия #спецслужбы
Дана Балан
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