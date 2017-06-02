Новорожденная девочка проломила череп, упав с кровати в Петербурге

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Санкт-Петербург, 2 июня. Новорожденная девочка тяжело пострадала, упав с кровати в Петебурге. Малышку экстренно доставили в больницу.

Как стало известно ФАН, медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом правой теменной кости, а также закрытый перелом обеих костей правой голени.

По словам родителей пострадавшей, дочка упала с кровати ночью, когда они спали.

