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Происшествия
Стрельба в Москве: двое убитых, трое раненых

Стрельба в Москве: двое убитых, трое раненых

9:32  2 Июня 2017
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Стрельба в Москве: двое убитых, трое раненыхМосква, 2 июня. Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту ночной стрельбы на западе Москвы. Как стало известно ФАН, стычка с кровавой развязкой произошла в лесополосе недалеко от улицы Крылатские холмы.

В ходе конфликта два человека погибло, трое были госпитализированы в тяжелом состоянии. Уголовное дело возбуждено по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия».

По версии следствия, сегодня ночью между группой мужчин произошел конфликт. В ход пошло холодное и огнестрельное оружие, поэтому пятеро были госпитализированы. Вскоре двое пострадавших скончались, за жизнь троих борются медики.

Следователи отрабатывают круг лиц, причастных к преступлению, ведется их поиск. Устанавливаются также и причины конфликта, следствие допрашивает очевидцев.

#москва #стрельба
Тимур Румянцев
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