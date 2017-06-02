Путин: Отношения РФ и Китая приобрели уникальный характер

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Санкт-Петербург, 2 июня. Отношения России и Китая развиваются в позитивном ключе, президент РФ Владимир Путин дал им положительную оценку, назвав «отношениями всеобъемлющего стратегического партнерства».

Об этом глава государства говорил на встрече с руководителями самых влиятельных информагентств, которая состоялась в рамках международного экономического форума в Петербурге.

«Отношения России и Китая приобрели уникальный характер. Касается это и нашего взаимодействия на международной арене, и мы ищем всегда и находим, что важно, единые подходы к самым сложным проблемам и часто выступаем с единых позиций», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что продолжается совместная с Китаем работа в международных организациях. Сейчас ведется активная подготовка с саммиту Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Астане.