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Экономика
Замглавы «Газпрома» на ПМЭФ рассказал о радужных моментах в тяжбе с «Нафтогазом»

Замглавы «Газпрома» на ПМЭФ рассказал о радужных моментах в тяжбе с «Нафтогазом»

9:27  2 Июня 2017
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Замглавы «Газпрома» рассказал о радужных моментах в тяжбе с «Нафтогазом»

Санкт-Петербург, 2 июня. Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев на полях Петербургского международного экономического форума прокомментировал ситуацию с решением Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом». 

По словам Медведева, не все так плохо.

«Да полно там радужных моментов», — отметил он, добавив, что в настоящий момент юристы тщательно изучают документы. 

Ранее Медведев сравнил суд «Газпрома» с «Нафтогазом» с игрой в футбол

Напомним, ранее стало известно, что Киев намерен требовать взыскания штрафа с российской компании «Газпром» по иску Антимонопольного комитета страны (АМКУ) за счет наложения ареста на западные активы компании.  

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Дана Балан
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