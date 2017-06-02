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Политика
Путин о роли БРИКС и ШОС: Они приобрели совершенно другое звучание

Путин о роли БРИКС и ШОС: Они приобрели совершенно другое звучание

9:14  2 Июня 2017  /обновлено: 9:21  02 Июня 2017
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Путин отметил важное значение БРИКС и ШОС на международной арене

Москва, 2 июня. Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума отметил возрастающее значение ШОС и БРИКС на международной арене. 

«ШОС приобрела совершенно другое звучание, она стала крупной международной организацией...То же самое касается БРИКС», — заявил российский лидер. 

Путин о роли БРИКС и ШОС: Они приобрели совершенно другое звучание

Путин напомнил, что в Шанхайскую организацию сотрудничества вступают Индия и Пакистан. Что же касается БРИКС, то эта организация, по словам президента, «по сути родилась в Петербурге» во время встречи России, Индии и Китая.  

«Нам представляется, что это очень важная площадка для согласования позиций», — резюмировал он.

Алексей Громов
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