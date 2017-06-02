Путин отметил важное значение БРИКС и ШОС на международной арене

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Москва, 2 июня. Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума отметил возрастающее значение ШОС и БРИКС на международной арене.

«ШОС приобрела совершенно другое звучание, она стала крупной международной организацией...То же самое касается БРИКС», — заявил российский лидер.

Путин напомнил, что в Шанхайскую организацию сотрудничества вступают Индия и Пакистан. Что же касается БРИКС, то эта организация, по словам президента, «по сути родилась в Петербурге» во время встречи России, Индии и Китая.

«Нам представляется, что это очень важная площадка для согласования позиций», — резюмировал он.