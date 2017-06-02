Россия может отправить в Сирию тысячи тонн зерна в рамках гумпомощи

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Санкт-Петербург, 2 июня. Россия рассматривает возможность отправки по меньшей мере нескольких сотен тысяч тонн зерна в рамках гуманитарной помощи населению Сирии. Об этом в интервью агентству Reuters заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

При этом точные объемы поставок он не уточнил. Ранее о безвозмездных поставках зерна в САР сообщал и посол РФ в Сирии Александр Кинщак. По его словам, в 2015 году РФ направила в арабскую республику 100 тыс. тонн пшеницы.

Отметим, что непрекращающиеся боевые действия и засуха поставили аграрный сектор Сирии фактически на грань коллапса.В минувшем году валовый сбор пшеницы стал самым низким за 27 лет.

