Цены на нефть упали из-за решения Трампа выйти из Парижского соглашения по климату

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Вашингтон, 2 июня. Мировые цены на нефть сегодня снижаются из-за решения президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату.

По состоянию на 7.38 по московскому времени стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 0,55% до 50,35 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI тоже показала падение на 0,66% до 48,04 доллара за баррель.

Ранее американский лидер объявил о выходе США из климатического соглашения, заключенного в 2015 году. Трамп объяснил свое решение тем, что соглашение было «крайне нечестным» по отношению к Соединенным Штатам и могло нанести ущерб экономическим интересам страны. Также глава государства предложил заключить новое соглашение.