Выпавшую из окна петербурженку лишили родительских прав за день до смерти

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Санкт-Петербург, 2 июня. Установлена личность женщины, найденной мертвой после падения с высоты в Петербурге. Оказалось, что женщина в день своей гибели была лишена родительских прав. Об этом сообщает УМВД России по Невскому району.

Как стало известно ФАН, в минувший четверг в 04.10 со стороны черной лестницы у парадной дома по улице Коллонтай прохожий обнаружил тело женщины без одежды, которая, предварительно, разбилась, упав с высоты.

Правоохранительные органы установили личность жертвы — ею оказалась петербурженка Лиана Т. 1978 года рождения.

Известно, что с ней проживала мать Зинаида Б. 1953 года рождения и двое детей.

По словам матери, погибшая злоупотребляла алкоголем, а 31 мая была лишена родительских прав.