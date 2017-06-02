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Происшествия
Педофила, развращавшего 7-летнюю внучатую племянницу, поймали в Ленобласти

Педофила, развращавшего 7-летнюю внучатую племянницу, поймали в Ленобласти

9:09  2 Июня 2017
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Педофила, развращавшего 7-летнюю внучатую племянницу, поймали в Ленобласти

Санкт-Петербург, 2 июня. Полиция Ленобласти задержала мужчину, которого подозревают в совращении ученицы первого класса.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, 29 мая в региональное управление Следственного комитета РФ по почте поступило заявление от жительницы Ленобласти. По ее словам, в 2016 году в Приозерском районе в дачном доме в Мельниковском сельском поселении ее дядя, 1954 года рождения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее семилетней дочери, ученицы первого класса.

По словам источника, полиция задержала предполагаемого педофила. Ведется следствие.

#ленобласть #педофил #преступление
Олеся Волкова
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