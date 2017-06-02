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Экономика
ПМЭФ-2017: в Петербурге построят сеть зарядных станций для электрокаров

ПМЭФ-2017: в Петербурге построят сеть зарядных станций для электрокаров

9:22  2 Июня 2017
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ПМЭФ-2017: в Петербурге построят сеть зарядных станций для электрокаров

Санкт-Петербург, 2 июня. Соглашение о развитии электрического транспорта в Северной столице подписали на ПМЭФ генеральный директор ПАО «Российские сети» Олег Бударгин, генеральный директор ЗАО «РЕНО РОССИЯ» Андрей Панков и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. 

Туристические объекты, экскурсионные маршруты и парки будут оснащены электромобилями и зарядными станциями для них. Данный проект, в который будет вложено 100 млн рублей инвестиций, будет реализован к 2025 году, передает «Комсомольская правда — Петербург».

Накануне власти Тульской области на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве завода по производству соли, о чем сообщил губернатор региона Алексей Дюмин.

#петербург #пмэф
Тимур Румянцев
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