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Россия
Россия сняла все ограничения на ввоз продуктов из Турции

Россия сняла все ограничения на ввоз продуктов из Турции

9:01  2 Июня 2017  /обновлено: 9:10  02 Июня 2017
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Россия сняла все ограничения на ввоз из Турции продуктов

Москва, 2 июня. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому снимаются ограничения на ввоз из Турции всех запрещенных ранее продуктов, кроме томатов. Документ опубликован в пятницу на сайте кабмина.

«Подписанным постановлением из перечня исключены замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлажденные огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Помимо этого, отменяется запрет на оказание цела ряда услуг турецкими предприятиями. 

Напомним, эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов было введено с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. 

#санкции #турция #эмбарго #продукты #едведев
Олеся Волкова
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