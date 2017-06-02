Житель Архангельска убил пенсионера, возмущавшегося из-за сломанного телевизора
Архангельск, 2 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве пенсионера. Тело 63-летнего мужчины с множественными травмами было найдено в собственной квартире. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».
Главным подозреваемым стал 26-летний знакомый убитого, который сознался в преступлении. Мужчина сообщил, что был в гостях у потерпевшего, они выпивали. В какой-то момент гость пошатнулся и уронил телевизор, что разозлило хозяина.
«Владелец квартиры высказал претензии из-за порчи имущества, а подозреваемый взял деревянную палку и нанес пенсионеру несколько ударов по затылку и сразу же ушел. Сейчас устанавливается полная картина преступления, подозреваемый задержан», — сообщили в СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.