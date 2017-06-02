Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Житель Архангельска убил пенсионера, возмущавшегося из-за сломанного телевизора

Житель Архангельска убил пенсионера, возмущавшегося из-за сломанного телевизора

9:04  2 Июня 2017
154

Житель Архангельска убил пенсионера, возмущавшегося из-за сломанного телевизора

Архангельск, 2 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве пенсионера. Тело 63-летнего мужчины с множественными травмами было найдено в собственной квартире. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

Главным подозреваемым стал 26-летний знакомый убитого, который сознался в преступлении. Мужчина сообщил, что был в гостях у потерпевшего, они выпивали. В какой-то момент гость пошатнулся и уронил телевизор, что разозлило хозяина.

«Владелец квартиры высказал претензии из-за порчи имущества, а подозреваемый взял деревянную палку и нанес пенсионеру несколько ударов по затылку и сразу же ушел. Сейчас устанавливается полная картина преступления, подозреваемый задержан», — сообщили в СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

#полиция #тв #архангельск #телевизор
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть