Житель Архангельска убил пенсионера, возмущавшегося из-за сломанного телевизора

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Архангельск, 2 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве пенсионера. Тело 63-летнего мужчины с множественными травмами было найдено в собственной квартире. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

Главным подозреваемым стал 26-летний знакомый убитого, который сознался в преступлении. Мужчина сообщил, что был в гостях у потерпевшего, они выпивали. В какой-то момент гость пошатнулся и уронил телевизор, что разозлило хозяина.