Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Установлены организатор и исполнитель убийства криминального авторитета в Петербурге

Установлены организатор и исполнитель убийства криминального авторитета в Петербурге

9:08  2 Июня 2017  /обновлено: 9:09  02 Июня 2017
137

Установлены организатор и исполнитель убийства криминального авторитета в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 июня. В Петербурге задержали и заключили под стражу предполагаемого организатора убийства криминального авторитета Джабира Гасанова, а исполнителя могут объявить в международный розыск. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства гражданина Азербайджана Гасанова, были установлены предполагаемый организатор убийства 1975 года рождения, исполнитель 1994 года рождения и еще один мужчина, допрошенный в качестве свидетеля. 

Напомним, Гасанов был убит 28 апреля у парадной дома №148 по Ленинскому проспекту в Санкт-Петербурге.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть