Установлены организатор и исполнитель убийства криминального авторитета в Петербурге

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Санкт-Петербург, 2 июня. В Петербурге задержали и заключили под стражу предполагаемого организатора убийства криминального авторитета Джабира Гасанова, а исполнителя могут объявить в международный розыск. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства гражданина Азербайджана Гасанова, были установлены предполагаемый организатор убийства 1975 года рождения, исполнитель 1994 года рождения и еще один мужчина, допрошенный в качестве свидетеля.

Напомним, Гасанов был убит 28 апреля у парадной дома №148 по Ленинскому проспекту в Санкт-Петербурге.