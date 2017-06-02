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Происшествия
Труп неизвестного мужчины в черной одежде обнаружили во дворе дома в Петербурге

Труп неизвестного мужчины в черной одежде обнаружили во дворе дома в Петербурге

8:59  2 Июня 2017
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Труп неизвестного мужчины в черной одежде обнаружили во дворе дома в Петербурге
Санкт-Петербург, 2 июня. Труп неизвестного мужчины обнаружила случайная прохожая в Петербурге. Инцидент произошел на улице Ленсовета.

Как стало известно ФАН, о страшной находке перепуганная женщина сообщила в полицию накануне около семи утра. По ее словам, тело лежит лицом вниз дворе дома 62, корпус 2, «со стороны балконов пожарной лестницы».

Личность погибшего и все обстоятельства и причины его гибели в данный момент устанавливаются. «На вид погибшему около 35 лет, европейский тип лица, короткие темные волосы. Он был одет в черный спортивный костюм и черные ботинки. В данный момент тело направлено в морг на экспертизу», — уточнил источник в правоохранительных органах.

Ярослава Замысловатова
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