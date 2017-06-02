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Технологии
Google-гид поможет в виртуальном путешествии по музеям

Google-гид поможет в виртуальном путешествии по музеям

9:13  2 Июня 2017
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Google-гид поможет в виртуальном путешествии по музеям

Вашингтон, 2 мая. Ценители прекрасного теперь вообще могут не вставать с дивана. Компания Google предлагает новую функцию, которая не только «перенесет» пользователя в любой музей мира, но и расскажет все самое интересное о каждом экспонате.

Виртуальный гид работает по аналогии с методом распознавания визуальных образов, так же, например, осуществляется поиск снимков в Google-Фото. Искусственные интеллект обладает способностью сканировать музей и классифицировать информацию о каждом выставленном экспонате. Разработчики говорят, что таким образом виртуальный гид ознакомился со 15000 произведениями искусства.

Параллельно компания вела работу и по усовершенствованию функционирования поисковика по запросам, связанным с культурой. Ответы стали более объемными и несут в себе больше полезной информации, говорят в Google.

 

#google #музей
Алексей Громов
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