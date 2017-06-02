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Происшествия
ДТП автобусами под Москвой: пострадали 13 человек, в том числе – 8 детей

ДТП автобусами под Москвой: пострадали 13 человек, в том числе – 8 детей

8:49  2 Июня 2017
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ДТП автобусами под Москвой: пострадали 13 человек, в том числе – 8 детей

Московская область, 02 июня. В результате столкновения двух пассажирских автобусов в Коломенском районе МО пострадали 13 человек, в том числе – 8 детей.

Как сообщает RT, дорожно-транспортное происшествие, в котором только чудом никто не погиб, произошло на  105 километре трассы М-5 Москва – Челябинск: дорогу не поделили два автобуса Scania и MAN.

В аварии в общей сложности пострадали 13 человек, в том числе – восемь несовершеннолетних. Что стало причиной дорожно-транспортного происшествия, выясняют сотрудники ГИБДД. 

#подмосковье
Алексей Громов
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