ДТП автобусами под Москвой: пострадали 13 человек, в том числе – 8 детей

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Московская область, 02 июня. В результате столкновения двух пассажирских автобусов в Коломенском районе МО пострадали 13 человек, в том числе – 8 детей.

Как сообщает RT, дорожно-транспортное происшествие, в котором только чудом никто не погиб, произошло на 105 километре трассы М-5 Москва – Челябинск: дорогу не поделили два автобуса Scania и MAN.

В аварии в общей сложности пострадали 13 человек, в том числе – восемь несовершеннолетних. Что стало причиной дорожно-транспортного происшествия, выясняют сотрудники ГИБДД.