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Технологии
Минтранс Германии обвинил Audi в фальсификации дизельных тестов 

Минтранс Германии обвинил Audi в фальсификации дизельных тестов 

8:49  2 Июня 2017
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Минтранс Германии обвинил Audi в фальсификации дизельных тестов 

Берлин, 2 июня. Немецкий автопроизводитель Audi устанавливал на свои дизельные модели A8 и A7 программное обеспечение, занижающее реальные показатели выбросов вредных веществ. Такое заявление сделал министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Александер Добриндт.

Как сообщает Sueddeutsche Zeitung, данный вопрос глава Минтранса уже обсуждал с главой Volkswagen Матиасом Мюллером. Под отзыв попадают 24 тыс. автомобилей 2000-2013 года выпуска, оборудованных дизельными двигателями V6 и V8.

По данным ведомства, программное обеспечение, помогало автомобилям Audi проходить технические тесты, на которых проверялась система очистки выхлопов.

Как ранее сообщала «Газета.ру», в первой половине мая стало известно, что руководители Volkswagen Маттиас Мюллер, главы наблюдательного совета компании Дитер Пёч и бывший председатель правления Миртин Винтеркорн стали фигурантами уголовного дела.

#audi #volkswagen #маттиасмюллер
Олеся Волкова
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