Минтранс Германии обвинил Audi в фальсификации дизельных тестов 

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Берлин, 2 июня. Немецкий автопроизводитель Audi устанавливал на свои дизельные модели A8 и A7 программное обеспечение, занижающее реальные показатели выбросов вредных веществ. Такое заявление сделал министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Александер Добриндт.

Как сообщает Sueddeutsche Zeitung, данный вопрос глава Минтранса уже обсуждал с главой Volkswagen Матиасом Мюллером. Под отзыв попадают 24 тыс. автомобилей 2000-2013 года выпуска, оборудованных дизельными двигателями V6 и V8.

По данным ведомства, программное обеспечение, помогало автомобилям Audi проходить технические тесты, на которых проверялась система очистки выхлопов.

Auch in Deutschland hat Audi offenbar illegale Software verwendet und gerät damit immer stärker unter Druck https://t.co/0vAAPwupWg — Süddeutsche Zeitung (@SZ) June 1, 2017

Как ранее сообщала «Газета.ру», в первой половине мая стало известно, что руководители Volkswagen Маттиас Мюллер, главы наблюдательного совета компании Дитер Пёч и бывший председатель правления Миртин Винтеркорн стали фигурантами уголовного дела.