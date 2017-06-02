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Происшествия
Жертв пожара в филиппинском отеле среди россиян нет — МИД России

Жертв пожара в филиппинском отеле среди россиян нет — МИД России

8:55  2 Июня 2017
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Жертв пожара в филиппинском отеле среди россиян нет — МИД России

Москва, 2 июня. Жертвами сильного пожара в Маниле стали не менее 34 человек. Люди погибли в результате удушья по причине возникшего в развлекательном центре пожара.  

Как стало известно Федеральному агентству новостей, российские граждане за помощью не обращались, данных о погибших или пострадавших гражданах РФ нет. Об этом сообщил источник в МИД РФ. 

По предварительным данным, неизвестный мужчина устроил перестрелку в гостинице после неудачной попытки ограбить казино. Затем он поджег отель и, предварительно, покончил жизнь самоубийством. 

 

#россия #филиппины #манила
Дана Балан
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