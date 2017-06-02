Бывший сотрудник Госдепа США рассказал, кто мешает Трампу снять антироссийские санкции

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Американский президент Дональд Трамп уже в первые недели своей работы, поручил Госдепу США проработать ряд предложений для налаживания отношений с Москвой. В частности речь шла о снятии экономических санкций с России и возврате ей заблокированной дипломатической собственности.

Этим планам не дали реализоваться сотрудники Госдепа США из администрации предыдущего президента Барака Обамы. Они на тот момент еще работали в дипломатическом ведомстве. Об этом интернет-порталу Yahoo News рассказал ветеран дипломатической службы Дэниел Фрид. Он, до своей отставки в феврале 2017 года, курировал в Госсударственном департаменте вопросы санкционной политики.

«В Белом доме серьезно рассматривали вопрос об односторонней отмене санкций», — сообщил он.

Фрид заявил, что как только администрация Трампа начала работу, на него буквально обрушился ряд панических телефонных звонков от должностных лиц. Они умоляли дипломата что-либо предпринять, лишь бы это помешало отмене антироссийских санкций. Тогда экс-дипломат связался со своими знакомыми в Конгрессе США, в том числе с демократом Беном Кардином и призвал их принять как можно скорее законодательные шаги, способные помешать Трампу.

Сообщения о возможной встрече российского президента Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа напугали бывшего помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений при Бараке Обаме Тома Малиновски.

«Это был бы заведомо беспроигрышный вариант для Москвы», — признался он Yahoo News, и добавил, что присоединился к жалобам и обращениям в Конгресс.

После звонка Фрида и многочисленных жалоб, на рассмотрение в Сенат был внесен законопроект, призванный усилить санкционное давление на Россию. Его авторами стали республиканец Джон Маккейн и демократ Бен Кардин.

Они предложили законодательно закрепить ряд уже действующих ограничений выдвинутых против России. Кроме того, предлагали ввести ряд запретительных мер «на инвестиции в развитие проектов в сфере гражданской атомной энергетики, реализуемых Россией».

Так, документ, предлагаемый Маккейном и Карди, предусматривал введение обязательного запрета на выдачу американских виз и арест активов тех, кто «подрывает кибербезопасность государственной, частной инфраструктуры или демократических институтов» в США. Санкции также должны были вводиться за сотрудничество с российским оборонным сектором и разведкой.

Недавно в американском Сенате вновь предложили ужесточить режим антироссийских санкций, в связи с «действиями России на Украине и в Сирии, а также кибератаками в США». В этот раз авторами идеи стали председатель банковского комитета верхней палаты Майк Грапо (от штата Айдахо) и один из старейших демократов в комитете Шеррод Браун (от штата Огайо).

Законотворцы подготовили законопроект, который предусматривает введение дополнительных мер ограничения в сферах таких секторов российской экономики, как добыча полезных ископаемых, металлургия и железнодорожный транспорт.

Издание Bloomberg отмечало, что в комитете Сената явно ставят палки в колеса администрации Дональда Трампа, так как предложение сенаторов может стать помехой в налаживании отношений с Россией.

Не смотря на явное сопротивление, в настоящее время администрация президента США рассматривает возможность возвращения дипломатической собственности России, без статуса неприкосновенности.

«До того как принять окончательное решение по поводу того, разрешить ли русским вновь занять помещения, администрация изучает возможные ограничения на деятельность россиян внутри, в том числе снятие дипломатический неприкосновенности с собственности», — отмечает издание.

Если дипломатические помещения потеряют неприкосновенность, они будут считаться обыкновенными зданиями, и в них, например, смогут получить доступ правоохранительные органы США.

Ранее в администрации Дональда Трампа отказались от возможности возврата дипломатической недвижимости России в штатах Мэриленд и Нью-Йорк в обмен на предоставление земли в Санкт-Петербурге под американское генконсульство.

Замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщил информационному агентству ТАСС, что Россия по официальным каналам пока не получала информацию от США о возвращении российской дипломатической собственности. По его словам, «до получения официальной информации от правительства США и его представителей эту тему мы (МИД) не воспринимаем как повод для каких-то действий со своей стороны».