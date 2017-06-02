Японский парламент одобрил законопроект об отречении императора Акихито

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Токио, 2 июня. 83-летний император Акихито, который 28 лет назад унаследовал трон после смерти своего отца, готовится отречься от престола. Соответствующий законопроект уже получил одобрение нижней палаты парламента Японии.

Императорский титул перейдет старшему сыну — 57-летнему принцу Нарухито — первому в наследной очереди. В течение трех лет после обнародования закона должно состояться само отречение. Японские издания полагают, что произойдет это в конце следующего года.

После того, как Акихито передаст трон, его все равно будут именовать «Ваше величество», он сохранит все полагающиеся ему привилегии. А его второй сын — принц Акисино — станет основным наследником престола.