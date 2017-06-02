Обновленный Skype: в мессенджере изменился дизайн и появился аналог «Историй»

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Москва, 02 июня. Приложение Skype, получив новое обновление, не только поменяло дизайн, но и обзавелось новыми функциями.

Как сообщается в официальном блоге компании, главное нововведение последнего обновления – появление модного ныне аналога «Историй», которые внедряют все, кому не лень.

Правда, в Skype пошли дальше, увеличив «срок жизни» той или иной истории до одной недели. А ведь как известно, в том же Instagram или в Вконтакте каждая история доступна для просмотра только в течение суток.

Как уточняется, измененный Skype получат в первую очередь пользователи Android, следом Microsoft обновит Skype для iOS, а на Windows и Mac обновление придет позже всех.