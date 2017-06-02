Белый дом просит Верховный суд восстановить действие иммиграционного указа Трампа

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Вашингтон, 2 июня. Белый дом направил запрос в Верховный суд Соединенных Штатов с требованием возобновить действие указа, согласно которому временно запрещается иммиграция из шести государств с огромным числом мусульманского населения. Об этом в пятницу сообщает Reuters.

По данным агентства, администрация попросила Верховный суд США изучить это дело, так как убеждена, что указ 45-го американского президента Дональда Трампа вписывается в его законные полномочия.

В администрации подчеркнули, что речь идет о безопасности государства и защиты граждан от терроризма, сообщает Газета.Ru.

Известно, что дело будут рассматривать девять судей, пять из которых должны одобрить просьбу. В противном случае указ в силу не вступит.

Напомним, ранее стало известно, что Верховный суд оставил в силе решение о приостановке иммиграционного указа главы Белого дома.