Производство автомобилей в РФ к 2025 году вырастет вдвое

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Санкт-Петербург, 2 июня. Через восемь лет в России будут выпускать свыше 2 млн автомобилей в год, что в два раза больше, чем сегодня.

Увеличение объемов производства заложено в стратегии автопрома, которую подготовили в министерстве экономического развития. Планируется, что обсуждение этого документа состоится в рамках международного экономического форума, который в эти проходит в Петербурге.

Согласно стратегии, увеличение финансовой поддержки сферы со стороны государства не планируется. Она сохранится на уровне прошлого года — 65 млрд рублей в год. И уже через несколько лет будет направлена преимущественно на проекты, связанные с производством электрокаров и беспилотников.