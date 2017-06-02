Ученые бьют тревогу в ожидании мега-айсберга

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Лондон, 2 июня. Ледник площадью около 5 тыс. кв. км может отколоться от Антарктического ледяного щита в ближайшее время. По словам ученых из британского университета Суонси, в результате сформируется самый массивный в мире айсберг.

По словам одного из участников проекта по наблюдению за ледяным шельфом Адриана Лакмена, «время раскола, вероятно, очень близко». При этом он добавил, что человек никак не может остановить этот процесс.

За последние шесть дней трещина, постепенно отделяющая ледник Ларсена на северо-западе Антарктиды, увеличилась на 17 км.

Как сообщала ранее «Газета.ру», ледник Ларсена, один из крупнейших в Антарктиде, чья площадь составляет 55 тыс. кв. км, скоро может разрушиться.