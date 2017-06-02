Опора ЛЭП энергоблока АЭС на Тайване рухнула из-за рекордных осадков

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Пекин, 2 июня. Рекордные за 17 лет осадки в виде сильных дождей на Тайване привели к обрушению опоры линии электропередачи (ЛЭП) второго энергоблока Первой Атомной электростанции. В результате ЧП автоматически сработал предохранитель энергоблока. Об этом в пятницу передает Центральное телевидение Китая.

По данным метеослужбы, 2 июня осадки на Тайване пробили отметку 17-летний давности. В результате ливней на острове случилось наводнение.

Из-за наводнения опора линий электропередачи второго энергоблока рухнула, и произошло автоматическое срабатывание предохранителя энергоблока, следует из сообщения телеканала.

В настоящее время вся информация об угрозе или нарушении работы АЭС уточняется.