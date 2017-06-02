Отрицая будущее: Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

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США выходят из Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Трамп объяснил своем решение тем, что соглашение было «крайне нечестным» по отношению к Штатам и могло нанести ущерб экономическим интересам страны, а он их ставит на первое место. По словам американского лидера это соглашение обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Президент США выдвинул предложение о заключении нового соглашения.

«Мы выходим из Парижского соглашения, но начнем переговоры по вхождению вновь либо в Парижское соглашение или в абсолютно другую сделку на справедливых условиях для американского бизнеса, рабочих, людей и налогоплательщиков», — сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что Парижское соглашение по климату — это просто последний пример того, как Вашингтон подписывает соглашения, которые ставят США в невыгодное положение и создают исключительные выгоды для других стран. При этом он добавил, что «был избран, чтобы представлять граждан Питтсбурга, а не Парижа».

Трамп просчитал, что США могли бы потерять около 2,7 миллиона рабочих мест к 2025 году из-за участия в соглашении. Кроме того, к 2040 году потери отдельных отраслей промышленности страны составили бы от 12% до 86%. Потери ВВП к этому периоду он оценил в 3 триллиона долларов.

«Выход из соглашения защищает от будущих неправомерных покушений на суверенитет США, будущих массивных правовых обязательств», — сказал он.

Критике президента США подвергся «Зеленый климатический фонд» (Green Climate Fund), созданный под эгидой ООН. Трамп считает, что эта организация собирает миллиарды долларов и «никто не знает, на что они идут».

Американский президент сообщил, что США будут реализовывать программы по защите окружающей среды, не смотря на выход из Парижского соглашения. Правда, не уточнил каким образом и что это будут за программы.

«Я буду работать для того, чтобы гарантировать, что США останутся мировым лидером по защите окружающей среды… США при администрации Трампа будут и дальше самой чистой и дружелюбной к окружающей среде страной на земле», — добавил он.

Напомним, что Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение. Оно было подписанное 194 странами в декабре 2015 года и определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.

Так, в рамках этого соглашения не предполагается отказаться от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

В настоящее время именно США считаются мировым лидером по объему промышленных выборов.

Барак Обама, который являлся одним из авторов Парижского соглашения, немедленно отреагировал на решение своего преемника.

«Даже если эта администрация присоединилась к небольшому числу государств, отрицающих будущее, я уверен, что наши государства, города и предприятия активизируются и сделают даже больше, чтобы играть ведущую роль и способствовать сохранению единственной планеты, которая у нас есть, для будущих поколений», — сказал он.

В Евросоюзе также поспешили с реакцией на такое решение американского лидера. Еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете выразил сожаление о выходе Штатов из соглашения.

«Евросоюз глубоко сожалеет об этом одностороннем решении», — написал он в своем Twitter.

Глава Европарламента Антонио Таяни, отреагировав на слова Трампа, подчеркнул, что Парижское соглашение должно уважаться.

«Это соглашение живо, и мы будем продвигаться по нему — с участием или без участия администрации США», — заявил он.

Сожалеет о подобном решении американского президента и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

«Канцлер Меркель по телефону выразила президенту Трампу сожаление в связи с его решением. Она подтвердила приверженность Германии Парижскому соглашению», — сообщил в Twitter официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Недавно избранный президент Франции Эммануэль Макрон также позвонил Дональду Трампу. Агентство Рейтер, со ссылкой на окружение французского лидера сообщило, что президент Франции, заявил, что его страна и США продолжат сотрудничать, но не в сфере климата.

Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, отметил, что работа соглашения по климату без ключевых участников может быть затруднена.

Глава компаний Tesla Motors и SpaceX, бизнесмен Илон Маск, в связи в решением Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения, заявил о своем решении оставить должность консультанта в советах при администрации США, в частности совета по экономике.

«Я покидаю президентские советы. Изменение климата — это реальность. Выход из Парижского соглашения — плохо для Америки и для мира», — написал он в Twitter.