Rolls-Royce показал на автошоу в Италии самый дорогой автомобиль в мире

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Рим, 2 июня. В ходе автомобильной выставки Concorso d’Eleganza Villa d’Este, которая прошла в прошедший уик-энд в Италии, британский концерн Rolls-Royce презентовал уникальный автомобиль Sweptail.

Баснословно дорогое авто было выполнено по персональному заказу анонимного клиента. Создатели трудились над Sweptail более четырех лет, и, по неподтвержденной информации, стоимость авто составила порядка 12,8 млн долларов.

Впрочем, по словам президента компании Rolls-Royce Торстена Мюллера-Отвоса, информация об этой сумме является выдумкой, правда, отметил, что авто действительно стоит очень недешево.

В авто есть большая панорамная стеклянная крыша, а кузов напоминает форму современной яхты.