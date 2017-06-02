Трамп в первые дни президентства пытался отменить санкции против России

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Вашингтон, 02 июня. Президент США Дональд Трамп в первые дни после вступления в должность пытался отменить антироссийские санкции.

Об этом сообщает RT со ссылкой на портал Yahoo News, по данным которого в новой администрации существовал некий секретный план по нормализации отношений Вашингтона и Москвы.

Главным пунктом плана было отмена санкций против России, чему всерьез воспрепятствовали сторонники ушедшего Барака Обамы. Новая администрация Белого дома в первые дни своей работы внесла в Госдеп соответствующее поручение.

После этого сотрудники внешнеполитического ведомства, придерживающиеся санкционной политики, попросили конгрессменов разработать и принять закон о запрете отмены санкций.

Добавим, что планы Трампа об отмене санкций подтвердил анонимный источник в Белом доме. Однако это касалось не только России, но и ряда других государств, с кем бы новый президент США хотел наладить отношения.