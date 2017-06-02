Ученые: Вливание молодой крови спасет от рака и болезни Альцгеймера

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Вашингтон, 2 июня. Американские ученые стоят на пороге открытия, которое может полностью изменить подход к лечению и профилактике серьезных заболеваний.

Они установили, что к существенному уменьшению риска развития рака и болезни Альцгеймера приводит переливание крови. При этом возраст донора имеет решающее значение. Специализированные научные СМИ публикуют материалы, где авторы подробно рассказывают суть своего открытия.

Сенсационные выводы они сделали на основании многочисленных опытов, в которых приняли участие десятки добровольцев. После вливания им плазмы крови, взятой у людей в возрасте до 25 лет, отмечалось снижение биомаркеров, у некоторых падал и уровень холестерина.

Заметны были улучшения и у пожилого пациента с болезнью Альцгеймера — после лечения ему даже разрешили управлять автомобилем.

Однако не исключено, что такой эффект достигнут не без помощи самовнушения. Коллеги ученых настроены довольно критично, они считают, что сработал эффект плацебо.