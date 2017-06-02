Путин объяснил, почему не считает Сноудена предателем

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Москва, 2 июня. Глава российского государства Владимир Путин в интервью голливудскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что не считает бывшего работника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена врагом американских устоев и интересов, но не разделяет некоторые его действия. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Путин отметил, что Сноуден не является предателем, поскольку он не предавал интересы США и не передавал другому государству какую-то информацию, которая бы била по американскому народу.

Впрочем, как отметил российский лидер, Сноудену нужно было просто уйти с той работы, которая ему не нравилась, если это было действительно так.

«Если ему что-то не нравится на той работе, на которую его пригласили, необходимо было просто уволиться и все. Но он пошел дальше, и это его право. Но если бы меня спросили, правильно он сделал или нет, мое мнение — нет, неправильно», — подчеркнул президент России.