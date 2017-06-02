Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин объяснил, почему не считает Сноудена предателем

Путин объяснил, почему не считает Сноудена предателем

8:09  2 Июня 2017
3318

Путин объяснил, почему не считает Сноудена предателем

Москва, 2 июня. Глава российского государства Владимир Путин в интервью голливудскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что не считает бывшего работника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена врагом американских устоев и интересов, но не разделяет некоторые его действия. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Путин отметил, что Сноуден не является предателем, поскольку он не предавал интересы США и не передавал другому государству какую-то информацию, которая бы била по американскому народу.

Путин объяснил, почему не считает Сноудена предателем

Впрочем, как отметил российский лидер, Сноудену нужно было просто уйти с той работы, которая ему не нравилась, если это было действительно так.

«Если ему что-то не нравится на той работе, на которую его пригласили, необходимо было просто уволиться и все. Но он пошел дальше, и это его право. Но если бы меня спросили, правильно он сделал или нет, мое мнение — нет, неправильно», — подчеркнул президент России. 

 

#путин #россия #сша #сноуден
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть