Стали известны прогнозы «КамАЗа» об уровне продаж в РФ грузовиков в 2017 году

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Набережные Челны, 02 июня. По прошествии пяти месяцев с начала года в «КамАЗе» пересмотрели прогноз продаж в России на 2017 год.

Как сообщает RNS, пересмотр прогноза продаж грузовиков из Набережных Челнов связан с тем, что в компании ожидают в целом рост на рынке тяжелых машин до 55 тысяч. Ранее озвучивалась цифра в 45 тысяч.

По словам генерального директора «КамАЗа» Сергея Когогина, учитывая меняющуюся конъюнктуру, на автомобильном заводе принято решение увеличить производство и поднять прогноз продаж «КамАЗов» с 36 до 39 тысяч машин.

Добавим, что в 2016 году автозавод из Татарстана нарастил продажи по сравнению с 2015 годом более чем на 20% — до почти 35 тысяч грузовиков. При этом на внутреннем рынке своих покупателей нашли более 28 тысяч транспортных средств.