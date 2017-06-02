Наставник «Спартака» Епанчинцев рассказал, какой будет игра команды в сезоне-2017/18

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Москва, 2 июня. На торжественном вечере, посвященном закрытию очередного сезона в Континентальной хоккейной лиге, хоккейный «Спартак» представил нового наставника команды Вадима Епанчинцева.

По словам российского специалиста, в будущем сезоне он собирается пропагандировать ту игру, которая, несомненно, даст свои плоды.

«Всегда хочется что-то улучшить, порадовать болельщиков интересным и красивым хоккеем, чтобы наша народная команда «Спартак» всегда удовлетворяла вкусам поклонников. Но сейчас хоккей стал другим по содержанию игры. Стал более быстрым», — подчеркнул тренер москвичей.

Кроме того, отметил Епанчинцев, изменениям подверглись правила игры и судейство — сейчас фиксируется меньше зацепов, больше преимущества для форвардов, что создает больше проблем для защитников.

41-летний тренер отметил, что необходимо поставить игру, которая будет приятна и для болельщиков, а также принесет положительный результат. Наставник «Спартака» добавил, что хоккеисты должны уметь действовать равносильно на обеих сторонах площадки, пишут «Известия».