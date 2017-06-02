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Новороссия
Донбасс: ВСУ в течение суток 3 раза нарушили «режим тишины» в ЛНР

Донбасс: ВСУ в течение суток 3 раза нарушили «режим тишины» в ЛНР

7:25  2 Июня 2017
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Донбасс: ВСУ в течение суток 3 раза нарушили «режим тишины» в ЛНР

Луганск (ЛНР), 02 июня. Киевские силовики, на протяжении последних суток три раза обстреляв территорию Луганской народной республики, нарушили «режим тишины».

Как сообщили в народной милиции ЛНР, с направления Новозвановки было обстрелно Калиново, с Крымского – Сокольники, с Луганского — Калиновка. При обстрелах, к счастью, никто не пострадал.

Как уточнили в оборонном ведомстве Луганской народной милиции, ВСУ открывали огонь из стрелкового оружия и минометов 82 мм, в также станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

#донбасс #лнр #луганск
Алексей Громов
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